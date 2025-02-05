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Президент Путин наградил за заслуги шестерых омичей

Подписан указ о присвоении им почетных званий.
Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин подписал Указ № 51 о награждении и присвоении почетных званий. В число граждан РФ, чьи заслуги были отмечены президентом, попали и шестеро омичей.

Двое из них: учитель лицея № 64 Ольга Левенко и замдиректора школы № 119 Айгуль Бержанова, награждены знаком отличия «За наставничество».

«Заслуженным учителем РФ» признана учитель лицея № 149 Людмила Пономарева. «Заслуженным врачом РФ» стал врач Омского онкологического диспансера Владимир Карасев.

«Заслуженным работником физической культуры» признан инструктор-методист отдела автономного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» Игорь Носов. «Заслуженным энергетиком РФ» — инженер ООО «Омская энергосетевая компания» Сергей Краснопевцев.

Традиционно лучших из лучших президент РФ Владимир Путин отмечает в начале года. В прошлом году государственные награды получили четверо омичей. А 25 января Путин присвоил почетные звания двум омским медикам и чиновнице минспорта.