Власти рассказали, для чего в Уфе днем зажигают фонари. Это, как утверждают в мэрии, делается в ходе плановых проверок и ремонта. Благодаря такому методу получается провести более точную диагностику, и специалистам удается определить, где необходима замена ламп или восстановление кабельной сети.
Работающие фонари могут означать, что на территории идет ремонт, для проведения которого необходимо включить наружное освещение.
— В данное время, в разных районах города, специалисты проводят замену неисправных ламп и текущий ремонт электросетей для повышения качества освещения в Уфе, — заявили в городской администрации.
В случае, если на улице попались напрасно работающие фонари, чиновники советуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Уфагорсвет» по телефону 8 (347) 278−88−70.
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