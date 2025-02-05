Власти рассказали, для чего в Уфе днем зажигают фонари. Это, как утверждают в мэрии, делается в ходе плановых проверок и ремонта. Благодаря такому методу получается провести более точную диагностику, и специалистам удается определить, где необходима замена ламп или восстановление кабельной сети.