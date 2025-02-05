В свердловских школах предложили ввести уроки гольфа

В школах Свердловской области нужно проводить уроки гольфа на постоянной основе. Об этом заявила президент региональной Федерации развития гольфа Ксения Симановская в эфире ОТВ.
«Я, конечно, думаю, что нужно, потому что гольф — это не только физическое развитие ребенка, а еще и ментальное развитие. Гольф тренирует выносливость, сдержанность, силу воли. Это очень важные качества для развития ребенка», — рассказала Ксения Симановская.
Она уточнила, что в настоящее время уроки гольфа проходят лишь в 3 учебных заведениях области. Но гольф набирает все большую популярность, в том числе потому, что он дешевле хоккея. В игру вовлекается все больше молодежи.
«Это доступный вид спорта. Сейчас, например, набор детских клюшек для гольфа стоит 40 тыс. рублей, потом его можно перепродать, купить другие клюшки. Обычно мы делаем так, поскольку у нас много детей разных возрастов», — добавила Симановская.