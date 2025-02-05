В России усовершенствовали технологию выявления пациентов с раком крови

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) усовершенствовали технологию выявления пациентов с онкологическими заболеваниями крови. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры медицинской биологии, старший научный сотрудник научно-практической лаборатории молекулярно-генетических методов исследований СФУ Татьяна Субботина.
«Мы усовершенствовали технологию скрининга, которая позволяет быстро и дешево выявлять любую из имеющихся мутаций в интересуемом нас участке гена сразу для 30 пациентов. Обычно только 1−2 из 30 пациентов имеют искомые мутации. Далее такие образцы секвенируются с целью уточнения типа мутации и также определяется количество пораженных молекул. Такой подход гораздо быстрее, дешевле и эффективнее, чем, например, проведение секвенирования ДНК для всех пациентов, которых врачи отправляют на такой анализ», — сообщила Субботина.
По ее словам, технология основана на ПЦР-тестировании с использованием гетеродуплексного анализа. Субботина отметила, что в университете действует специальная лаборатория, занимающаяся исследованиями онкологических заболеваний крови, она была создана в рамках сотрудничества вуза и Федерального медико-биологического агентства.
СФУ — первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.