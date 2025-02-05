В России усовершенствовали технологию выявления пациентов с раком крови

«Мы усовершенствовали технологию скрининга, которая позволяет быстро и дешево выявлять любую из имеющихся мутаций в интересуемом нас участке гена сразу для 30 пациентов. Обычно только 1−2 из 30 пациентов имеют искомые мутации. Далее такие образцы секвенируются с целью уточнения типа мутации и также определяется количество пораженных молекул. Такой подход гораздо быстрее, дешевле и эффективнее, чем, например, проведение секвенирования ДНК для всех пациентов, которых врачи отправляют на такой анализ», — сообщила Субботина.