В Новосибирске продают автограф Анатолия Собчака почти за 100 тысяч рублей

Новосибирец опубликовал объявление о продаже подлинного автографа Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей. Оно появилось на одном из популярных сайтов.
В описании сказано, что фотография 15×15 с дарственной надписью на обороте. К фотографии прилагается письмо из канцелярии мэра Санкт-Петербурга с подписью Анатолия Собчака.
— Вещи — из фондов частного музея. Из разряда «нигде не купите». Продаются вынужденно — из-за острой необходимости в денежных средствах, которые требуются для поддержания деятельности музея, — объясняет автор объявления.
Также автор объявления уверен, что цена на данный «лот» абсолютно адекватная.