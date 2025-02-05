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В Новосибирске продают автограф Анатолия Собчака почти за 100 тысяч рублей

Продавец утверждает, что он подлинный.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирец опубликовал объявление о продаже подлинного автографа Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей. Оно появилось на одном из популярных сайтов.

В описании сказано, что фотография 15×15 с дарственной надписью на обороте. К фотографии прилагается письмо из канцелярии мэра Санкт-Петербурга с подписью Анатолия Собчака.

— Вещи — из фондов частного музея. Из разряда «нигде не купите». Продаются вынужденно — из-за острой необходимости в денежных средствах, которые требуются для поддержания деятельности музея, — объясняет автор объявления.

Также автор объявления уверен, что цена на данный «лот» абсолютно адекватная.

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