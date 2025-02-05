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Омские НКО получат из регионального бюджета 33, 5 млн рублей

Средства будут направлены на реализацию социально важных проектов.

Источник: Комсомольская правда

Минтруд Омкой области подвел итоги конкурса субсидий среди омский некоммерческих организаций. На получение поддержки из регионального бюжета претендовали 89 организаций. Отбор прошли 59.

Как сообщили в министерстве, бюджетные субсидии будут направлены на поддержку реализуемых НКО социально значимых проектов. В зоне особого внимания — пожилые люди, реабилитация инвалидов, материнство, отцовство и детство.

К примеру, финансирование получит проект для старшего поколения регионального отделения «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», проект «Слышим сердцем» регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество глухих», профориентационный проект для детей-инвалидов «Город профессий».

В целом на поддержку проектов НКО из областного бюджета будет направлено 33, 5 млн рублей.