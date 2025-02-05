Омские НКО получат из регионального бюджета 33, 5 млн рублей

Минтруд Омкой области подвел итоги конкурса субсидий среди омский некоммерческих организаций. На получение поддержки из регионального бюжета претендовали 89 организаций. Отбор прошли 59.
Как сообщили в министерстве, бюджетные субсидии будут направлены на поддержку реализуемых НКО социально значимых проектов. В зоне особого внимания — пожилые люди, реабилитация инвалидов, материнство, отцовство и детство.
К примеру, финансирование получит проект для старшего поколения регионального отделения «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», проект «Слышим сердцем» регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество глухих», профориентационный проект для детей-инвалидов «Город профессий».
В целом на поддержку проектов НКО из областного бюджета будет направлено 33, 5 млн рублей.