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Узбекистан направит Казахстану 16 миллиардов кубометров воды

Поступление ожидается до 1 октября 2025 года.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 фев — Sputnik. Узбекистан направит Казахстану 16 млрд кубометров воды до 1 октября 2025 года, сообщили в министерстве водных ресурсов и ирригации.

Это на 1 миллиард кубометров больше, чем за прошлый водохозяйственный год. С октябрь 2023 года по октябрь 2024-го в Казахстан было направлено 15 миллиардов кубометров.

Также узбекская сторона поможет обеспечить стабильную подачу воды через канал «Достык» в поливной сезон 2025 года.

«Еще одной темой для обсуждения стала автоматизация учета воды на реке Сырдарья. Ранее мы определили 10 первых точек, по 5 в каждой из стран, где будут установлены такие системы. На сегодня мы согласовали техническое задание для разработки технико-экономического обоснования проекта. В феврале состоится встреча совместной рабочей группы с представителями международных организаций для обсуждения дальнейших совместных действий», — сообщил глава Минводы Нуржан Нуржигитов.

Помимо этого, министры договорились о совместном проведении ремонтных работ на межгосударственных каналах, что улучшит подачу воды аграриям Туркестанской области Казахстана и Джизакской области Узбекистана.