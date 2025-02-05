Узбекистан направит Казахстану 16 миллиардов кубометров воды

«Еще одной темой для обсуждения стала автоматизация учета воды на реке Сырдарья. Ранее мы определили 10 первых точек, по 5 в каждой из стран, где будут установлены такие системы. На сегодня мы согласовали техническое задание для разработки технико-экономического обоснования проекта. В феврале состоится встреча совместной рабочей группы с представителями международных организаций для обсуждения дальнейших совместных действий», — сообщил глава Минводы Нуржан Нуржигитов.