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Новая школа в Исилькуле примет учеников в 2025 году

Школа в Исилькуле Омской области примет учеников 1 сентября 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

Школа в Исилькуле Омской области примет учеников 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава регионального Минобра Ольга Степанова.

Она отметила, что сейчас идёт работа над получением лицензии для данного учебного заведения. Предварительное комплектование планируют начать в апреле. Напомним, что школу в Исилькуле строили в рамках нацпроекта «Образование».

Также продолжается капитальный ремонт ещё в одной школе Исилькульского района — Солнцевской. Уже близится к завершению капремонт корпуса для учеников начальных классов.

образование