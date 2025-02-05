Новая школа в Исилькуле примет учеников в 2025 году

Школа в Исилькуле Омской области примет учеников 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава регионального Минобра Ольга Степанова.
Она отметила, что сейчас идёт работа над получением лицензии для данного учебного заведения. Предварительное комплектование планируют начать в апреле. Напомним, что школу в Исилькуле строили в рамках нацпроекта «Образование».
Также продолжается капитальный ремонт ещё в одной школе Исилькульского района — Солнцевской. Уже близится к завершению капремонт корпуса для учеников начальных классов.