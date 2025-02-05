В Роспотребнадзоре назвали вирус гриппа, который будет доминировать в Перми

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора назвали perm.aif.ru вирус гриппа, который, вероятнее всего, будет доминировать в Перми и крае в феврале-марте 2025 года.
Сейчас ОРВИ и грипп на подъёме. В Роспотребнадзоре предполагают, что уровень заболеваемости в феврале-марте продолжит расти. Из вирусов гриппа, скорее всего, будет преобладать А (H1N1)pdm09. Его ещё называют свиным.
«Это вирус смешанного (тройного) происхождения, который содержит в геноме гены вирусов свиней, птиц и человека, — рассказали perm.aif.ru в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Во внешней среде этот вирус может сохранять жизнеспособность 2−72 часа. Способов передачи два: воздушно-капельный и контактно-бытовой».
Симптомы у вируса типичные для сезонного гриппа. Но в некоторых случаях могут наблюдаться тошнота, рвота, диарея.
«Характерная особенность гриппа А (Н1N1)pdm09 — раннее появление осложнений (на второй-третий день), среди которых лидирует пневмония», — сообщили в Роспотребнадзоре.