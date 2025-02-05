В Роспотребнадзоре назвали вирус гриппа, который будет доминировать в Перми

Сейчас ОРВИ и грипп на подъёме. В Роспотребнадзоре предполагают, что уровень заболеваемости в феврале-марте продолжит расти. Из вирусов гриппа, скорее всего, будет преобладать А (H1N1)pdm09. Его ещё называют свиным.