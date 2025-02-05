Новый руководитель возглавил «Союз армян» в Омске

Организацию «Союз армян» в Омске возглавил Арабо Григорян. В понедельник, 3 февраля, в едином государственном реестре юридических лиц появилась информация о том, что омский «Союз армян» сменил главное должностное лицо. Теперь организацию будет возглавлять Арабо Григорян.
Новый руководитель — владелец строительной фирмы «Сиброс». Его компания специализируется на работах по дорожному ремонту и строительству автомобильных магистралей.
До Арабо Григоряна организацией «Союз армян» в Омске руководил Араик Татоян.
Ранее мы писали, что экс-чиновник администрации Томска возглавил организацию в Омске.