Новый руководитель возглавил «Союз армян» в Омске

Организацию «Союз армян» в Омске возглавил Арабо Григорян. В понедельник, 3 февраля, в едином государственном реестре юридических лиц появилась информация о том, что омский «Союз армян» сменил главное должностное лицо. Теперь организацию будет возглавлять Арабо Григорян.