В омском «Авангарде» из-за травмы выбыл еще один защитник

На этот раз в их число вошел 30-летний защитник Павел Коледов.
«Он получил повреждение. Пока не знаю, насколько серьезное. Что могу сказать, пополнение в нашем списке травмированных», — сообщил Ги Буше.
Напомним, Ги Буше также прокомментировал обилие травм в команде, отметив, что не видел такого за 29 лет тренерской карьеры.
Напомним, в списке травмированных «Авангарда» на данный момент находятся Владимир Ткачёв, Рид Буше, Майкл Маклауд, Алекс Грант, Николай Прохоркин, Никита Холодилин, Сергей Бойков и Даниил Степанов.