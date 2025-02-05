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В омском «Авангарде» из-за травмы выбыл еще один защитник

Во вторник, 4 февраля 2025 года, главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» после матча с ЦСКА сообщил о еще одном пополнении в списке травмированных игроков команды.

Источник: SuperOmsk.ru

На этот раз в их число вошел 30-летний защитник Павел Коледов.

«Он получил повреждение. Пока не знаю, насколько серьезное. Что могу сказать, пополнение в нашем списке травмированных», — сообщил Ги Буше.

Напомним, Ги Буше также прокомментировал обилие травм в команде, отметив, что не видел такого за 29 лет тренерской карьеры.

Напомним, в списке травмированных «Авангарда» на данный момент находятся Владимир Ткачёв, Рид Буше, Майкл Маклауд, Алекс Грант, Николай Прохоркин, Никита Холодилин, Сергей Бойков и Даниил Степанов.

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