Памятник архимандриту Кириллу установят у храма на Мамаевом кургане

Красноармеец Иван Дмитриевич Павлов, будущий архимандрит Кирилл, духовник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и трех русских Патриархов во время Великой Отечественной войны командовал взводом при обороне Сталинграда. Затем участвовал в боях в Венгрии, закончил войну в Австрии. Став священнослужителем он вспоминал, что именно в Сталинграде произошло его духовное перерождение. Архимандрит Кирилл (Павлов) в феврале 2017 года был погребен на территории Лавры за алтарем церкви Святого Духа.