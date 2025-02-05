В Омске простятся с экс-начальником Лечебно-исправительного учреждения № 10

3 февраля 2025 года на 79-м году жизни скончался Валерий Ширягин, полковник внутренней службы в отставке и ветеран уголовно-исполнительной системы.
Валерий Ширягин посвятил более 25 лет службы в системе, начиная свою карьеру с должности начальника отряда и поднимаясь до руководителя ИТК-10. Он занимал ключевые позиции в управлении, где зарекомендовал себя как профессионал и лидер. В декабре 2000 года он вышел на заслуженный отдых.
На протяжении своей карьеры Ширягин был отмечен ведомственными наградами и почётными грамотами, заслужив уважение среди коллег. С 2006 года и до последних дней жизни он возглавлял ветеранскую организацию ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области, внося значительный вклад в поддержку и развитие ветеранов, а также помощь молодым сотрудникам.
Руководство и сотрудники УФСИН России по Омской области выражают свои соболезнования родным и близким Валерия Ширягина.
Прощание с ним состоится 6 февраля 2025 года в Воскресенском военном соборе с 13:00 до 14:00 по адресу: Омск, улица Партизанская, дом 16. Захоронение планируется на кладбище Лузинского сельского поселения Омского района.