В Омске простятся с экс-начальником Лечебно-исправительного учреждения № 10

Валерий Ширягин посвятил более 25 лет службы в системе, начиная свою карьеру с должности начальника отряда и поднимаясь до руководителя ИТК-10. Он занимал ключевые позиции в управлении, где зарекомендовал себя как профессионал и лидер. В декабре 2000 года он вышел на заслуженный отдых.