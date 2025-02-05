В Иркутской области мэр помог найти хозяина замерзающей на улице собаки

— Она с надеждой смотрит в глаза бронзового мужчины и уютно устроилась у его ног. Я бы с радостью забрал её к себе, но, к сожалению, моя взрослая собака не примет нового друга, — делился в соцсетях Вадим Семенов. — Возможно, среди вас есть те, кто узнал своего питомца на фото или сможет подарить этой милой собачке новый дом и много любви. Заранее благодарю!