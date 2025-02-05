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В Иркутской области мэр помог найти хозяина замерзающей на улице собаки

Пес пытался согреться у бронзового памятника, где его и заметил градоначальник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр города Черемхово Иркутской области пришел на помощь потерявшейся дворняге. Пес два дня мерз на улице и пытался согреться у памятника влюбленным, который установлен рядом со зданием ЗАГС. При этом на шее собаки был ошейник.

— Она с надеждой смотрит в глаза бронзового мужчины и уютно устроилась у его ног. Я бы с радостью забрал её к себе, но, к сожалению, моя взрослая собака не примет нового друга, — делился в соцсетях Вадим Семенов. — Возможно, среди вас есть те, кто узнал своего питомца на фото или сможет подарить этой милой собачке новый дом и много любви. Заранее благодарю!

Уже через пару часов градоначальник обрадовал подписчиков — хозяин «потеряшки» нашелся. Он узнал собаку на фото и забрал ее домой.