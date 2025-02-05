В Башкирии открыто 2500 вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей.

Так, за январь этого года в Башкирии было открыто две с половиной тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе составила по итогам декабря 70 тысяч рублей. Чаще всего высокую зарплату на начало года предлагают водителям (11% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам (10%), сварщикам (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (6%).