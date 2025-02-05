В Башкирии открыто 2500 вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей.

2500 вакансий с зарплатой в 200 тысяч рублей открыто в Башкирии. Аналитики hh.ru проанализировали вакансии января в нашей республике и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.
Так, за январь этого года в Башкирии было открыто две с половиной тысячи вакансий, предлагающих заработную плату в 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе составила по итогам декабря 70 тысяч рублей. Чаще всего высокую зарплату на начало года предлагают водителям (11% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), машинистам (10%), сварщикам (7%), токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам (6%).
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (22%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (8%), «Добывающая отрасль», «Нефть и газ» (по 7%) и «Услуги для бизнеса» (6%).
Ранее в Башкирии работникам предприятий-банкротов выплатили долг на 27 млн рублей.