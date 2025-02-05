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В Омской области в сентябре откроется новая школа

Объект в Исилькуле наконец-то достроили.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькуле завершено строительство новой школы на 550 мест. Об этом в своем телеграм-канале рассказала региональный министр образования Ольга Степанова, подводя итоги своей встречи с главой Исилькульского района Юрием Бахтиным.

Напомним, школа в Исилькуле, возводимая по нацпроекту «Образование», считалась долгостроем, на объекте неоднократно менялся подрядчик. Сейчас, как сообщила Степанова, строительные работы полностью завершены, школа проходит лицензирование.

«Примерно в апреле начнем комплектовать классы, летом будет проведено благоустройство пришкольной территории. Занятия начнутся первого сентября», — рассказала министр.

Также на встрече с главой района шла речь о ходе ремонта Солнцевской школы. Работы рассчитаны на два года, школа вошла в федеральную программу ремонта учреждений образования.

Напомним, в целом в 2025 году в регионе отремонтируют 28 школ.