Московское издательство выпустило труды пермячки о моде времен СССР

«1960−1980-х годах в СССР Дом моделей был не только в Москве, но и в провинциальных городах. Историю Дома моделей в Перми рассказывает Юлии Папушиной: автор знакомит читателя с провинциальными организациями, развивавшими моду в регионе, и с теми, кто в них работал, — советскими модельерами, искусствоведами и манекенщицами», — рецензируют в издательстве.