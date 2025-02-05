Московское издательство выпустило труды пермячки о моде времен СССР

Музей современного искусства «Гараж» выпустил книгу пермячки Юлии Папушиной. Социолог писала о советской моде, работе пермского Дома модели и развитии этого направления во времена дефицита.
«1960−1980-х годах в СССР Дом моделей был не только в Москве, но и в провинциальных городах. Историю Дома моделей в Перми рассказывает Юлии Папушиной: автор знакомит читателя с провинциальными организациями, развивавшими моду в регионе, и с теми, кто в них работал, — советскими модельерами, искусствоведами и манекенщицами», — рецензируют в издательстве.
Книгу можно приобрести на сайте музея. Ее стоимость составляет 1460 рублей.
Юлия Папушина — преподаватель и исследователь, кандидат социологических наук, доцент НИУ ВШЭ Пермь. Пермячка выступает с публичными лекциями о советской индустрии моды и ее региональном измерении.