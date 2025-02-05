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Ограничение для большегрузов и автобусов ввели с 26 по 100 км трассы «Байкал»

На участке ведется очистка проезжей части от снега.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На участке с 26 по 100 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели ограничение для проезда большегрузов и автобусов. Там ведется очистка проезжей части от снега и противогололедная обработка. Работают 8 машин. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

— На федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» возможны метели, гололед и накат на дорогах, отмечают специалисты учреждения.

Водителей просят не пользоваться личным транспортом и не совершать дальние поездки без экстренной необходимости. Метеорологические условия остаются неблагоприятными.