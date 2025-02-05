Ограничение для большегрузов и автобусов ввели с 26 по 100 км трассы «Байкал»

На участке с 26 по 100 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» ввели ограничение для проезда большегрузов и автобусов. Там ведется очистка проезжей части от снега и противогололедная обработка. Работают 8 машин. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».