Еще одну школу построят на возвращенные государству деньги

На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 56,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе школы — в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, музыкальная — в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске, а также станция скорой помощи в Мангистауском регионе.