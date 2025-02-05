Еще одну школу построят на возвращенные государству деньги

В рамках исполнения поручения главы государства по реализации социально значимых проектов из Специального государственного фонда правительством выделено более 1,4 млрд тенге на строительство школы на 80 мест в городе Каражал области Ұлытау, передает Primeminister.kz.
Образовательный объект построят в мкр. «Вокзальный». На сегодня большинство детей, проживающих в микрорайоне, обучается в школах в других частях города. Для них организован подвоз автобусами в две смены. Строительство нового учебного заведения позволит создать комфортные условия для обучения детей в соответствии с современными требованиями и повысить доступность образования.
На сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 56,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе школы — в селах Жамансор Атырауской области, Рудничный и Коксай в области Жетысу, музыкальная — в селе Темирлан Туркестанской области, спортивный комплекс в селах Зеренда и Жалагаш Акмолинской и Алматинской областях, многофункциональный больничный комплекс в Риддере, общежитие в Шымкенте, 2 детских сада в Актобе и Петропавловске, а также станция скорой помощи в Мангистауском регионе.
Помимо перечисления денежных средств в Специальный государственный фонд, за счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» ведется строительство спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
Напомним, в 2025 году в Астане будет открыто 15 школ. Четыре СОШ возведут по бюджетному инвестиционному проекту. Две из четырех названных школ будут расположены в Нуринском районе, остальные — в Алматинском. Также продолжится строительство в рамках Напроекта «Комфортная школа».
Также ожидается, что в Алматы в 2025 году начнут работать 14 комфортных школ. К следующему учебному году дефицит ученических мест должен снизиться до «управляемого» уровня — 3−4 тыс. мест. Более чем из 200 государственных школ 43 школы перейдут на односменное обучение.