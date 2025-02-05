В Самаре подготовят программу досуга «Лето в парках»

В Самаре подготовят программу «Лето в парках» с различными возможностями для досуга, спорта и креативного творчества. Запустить ее планируется уже в этом году. Такое поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве.
По словам главы региона, состояние всех парков города оставляет желать лучшего. Он считает, что к их благоустройству необходим системный и комплексный подход. За четыре года планируется привести в порядок девять основных парков. Их обновят в соответствии с современными представлениями о комфортной городской среде.
Для этой работы собираются пригласить экспертов, выделить средства из бюджета и привлекать бизнес для создания в парках аттракционов и активностей. Губернатор привел в пример успешный опыт Москвы.
Напомним, в 2025 году в Самаре планируют начать долгожданный ремонт парка Щорса в Железнодорожном районе. Он будет проходить в два этапа.