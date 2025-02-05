В Самаре подготовят программу досуга «Лето в парках»

По словам главы региона, состояние всех парков города оставляет желать лучшего. Он считает, что к их благоустройству необходим системный и комплексный подход. За четыре года планируется привести в порядок девять основных парков. Их обновят в соответствии с современными представлениями о комфортной городской среде.