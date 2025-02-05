В Пермском крае пенсионеры получат первые надбавки с учетом допиндексации

Страховые пенсии жителей Пермского края были проиндексированы в связи с ростом инфляции по итогам прошлого года. В феврале пермяки получат выплаты уже с учетом фактического роста цен и индексацией до 9,5 процентов. Об этом сообщили в отделении социального фонда России по Пермскому краю.