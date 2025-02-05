В Пермском крае пенсионеры получат первые надбавки с учетом допиндексации

Страховые пенсии жителей Пермского края были проиндексированы в связи с ростом инфляции по итогам прошлого года. В феврале пермяки получат выплаты уже с учетом фактического роста цен и индексацией до 9,5 процентов. Об этом сообщили в отделении социального фонда России по Пермскому краю.
«Отделение СФР по Пермскому краю направляет пенсионерам проиндексированные до этого показателя выплаты. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также перечисляется доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%. Такую доплату в феврале получат более 680 тысяч пенсионеров, проживающих в Прикамье», — объясняют специалисты.
В пермском отделении отметили, что все повышения начисляются автоматически, поэтому жителям региона не нужно подавать какие-либо заявления для того, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.
Отметим, пенсионеры старше 80 лет в 2025 году получат двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — она составит 17 815,40 рублей. Прибавка автоматически назначается в месяц исполнения 80 лет, а поступит на счет пенсионера в следующем месяце.