Омским чиновникам хотят установить лимиты на гостиничные расходы

На портале регионального правительства появился проект указа губернатора Омской области Виталия Хоценко, регламентирующий командировочные расходы чиновников. Когда документ будет окончательно принят, за проживание в гостиницах и прочих жилых помещениях возмещать из бюджета им будут не более 12 тысяч рублей за сутки.