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Омским чиновникам хотят установить лимиты на гостиничные расходы

Соответствующий проект указа губернатора Хоценко уже подготовлен.

Источник: Комсомольская правда

На портале регионального правительства появился проект указа губернатора Омской области Виталия Хоценко, регламентирующий командировочные расходы чиновников. Когда документ будет окончательно принят, за проживание в гостиницах и прочих жилых помещениях возмещать из бюджета им будут не более 12 тысяч рублей за сутки.

Ранее в аналогичном указе губернатора от 4 августа 2021 года эти расходы не ограничивались. Для получения компенсации достаточно было лишь предъявить в бухгалтерию подтверждающий понесенные расходы документ.

Сейчас документ проходит стадию согласования, заключения на указ принимаются до 10 февраля.