Омским чиновникам хотят установить лимиты на гостиничные расходы

На портале регионального правительства появился проект указа губернатора Омской области Виталия Хоценко, регламентирующий командировочные расходы чиновников. Когда документ будет окончательно принят, за проживание в гостиницах и прочих жилых помещениях возмещать из бюджета им будут не более 12 тысяч рублей за сутки.
Ранее в аналогичном указе губернатора от 4 августа 2021 года эти расходы не ограничивались. Для получения компенсации достаточно было лишь предъявить в бухгалтерию подтверждающий понесенные расходы документ.
Сейчас документ проходит стадию согласования, заключения на указ принимаются до 10 февраля.