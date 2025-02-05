Лукашенко подписал указ о страховании урожая в 2025 году в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 февраля, подписал указ о страховании урожая в 2025 году в Беларуси. Об этом информирует пресс-служба президента.
В сообщении сказано, что главой государства был подписан указ № 48 «О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2025 году». Говорится, что указанным документов был утвержден перечень сельскохозяйственных культур, птицы, скота. Кроме того, были утверждены тарифы по их обязательному страхованию с государственной поддержкой.
В пресс-службе обратили внимание на то, что также были установлены проценты возмещения в 2025 году ущерба на пересев при гибели сельхозкультур, при падеже, а также экстренном убое (уничтожении) скота, птицы. Уточняется, что указ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции.
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