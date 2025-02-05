Лукашенко подписал указ о страховании урожая в 2025 году в Беларуси

В пресс-службе обратили внимание на то, что также были установлены проценты возмещения в 2025 году ущерба на пересев при гибели сельхозкультур, при падеже, а также экстренном убое (уничтожении) скота, птицы. Уточняется, что указ направлен на обеспечение страховой защиты производителей сельскохозяйственной продукции.