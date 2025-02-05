МАРТ Беларуси советует отказаться от латинки на вывесках и в рекламе. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Сообщается, что, согласно постановлению белорусского правительства № 961 от 28 декабря 2023 года была утверждена Концепция развития национального культурного пространства во всех сферах жизни общества на 2024 — 2026 годы. Указанная концепция реализуется в целях всесторонней поддержки развития культуры страны, обеспечения культурной безопасности. Также среди целей называются защита национального культурного пространства сохранение, утверждение традиционных ценностей белорусского народа и ряд других.
В пресс-службе обратили внимание на то, что на достижение целей должны быть направления усилия всех субъектов, которые формируют информационное пространство страны. В связи с этим в качестве одного из механизмов Концепции было предусмотрено уменьшение использования иностранных слов, в том числе и аббревиатур, в названиях торговых марок и так далее.
В МАРТ подчеркнули, что в целях защиты национальной культуры Беларуси, сохранения, утверждения традиционных ценностей белорусского народа, включая и государственные языки, субъектам хозяйствования рекомендовано сократить использование иностранного языка в названиях магазинов, объектах обслуживания, в рекламе (в том числе в рекламе, которая планируется к размещению), на вывесках рекламного характера, транспортных средствах.
В целях защиты национальной культуры нашей страны, сохранения и утверждения традиционных ценностей белорусского народа, включая государственные языки, МАРТ настоятельно рекомендует субъектам хозяйствования минимизировать использование иностранного языка в наименованиях торговых объектов, объектов обслуживания, а также в рекламе, в том числе рекламе, планируемой к размещению (распространению) на вывесках рекламного характера, на транспортных средствах.
Ранее МАРТ сказал, что белорусы взяли кредитов на 453 млн рублей «на родныя тавары».
Тем временем МАРТ перечислил товары, которые чаще всего покупают белорусы в кредит под 4%: «Мебель, телевизоры, холодильники, стиральные машины».
Кроме того, Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025: «Надбавки врачам от 185% до 300% оклада».