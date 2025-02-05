МАРТ Беларуси советует отказаться от латинки на вывесках и в рекламе

В пресс-службе обратили внимание на то, что на достижение целей должны быть направления усилия всех субъектов, которые формируют информационное пространство страны. В связи с этим в качестве одного из механизмов Концепции было предусмотрено уменьшение использования иностранных слов, в том числе и аббревиатур, в названиях торговых марок и так далее.