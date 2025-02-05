В Хабаровске «Амур» разгромно проиграл «Сибири», пропустив пять шайб

Об этом сообщает Telegram-канал хабаровских хоккеистов «Территория Тигров».
Игра, состоявшаяся на «Платинум-арене» 4 февраля, началась для хозяев удачно — уже на первой минуте Броссо вывел «Амур» вперед. Однако это оказалось единственным успешным моментом для хабаровчан. Во втором периоде гости перехватили инициативу и забросили две шайбы. В третьем игровом отрезке «Сибирь» полностью доминировала, доведя счет до 5:1.
Несмотря на преимущество в бросках — 72 против 49, «Амур» не сумел переломить ход встречи. Гости были сильнее в ключевых компонентах, выиграв больше вбрасываний и перехватов. Вратарь «Сибири» Костин отразил 41 бросок и помог своей команде добиться уверенной победы.
Следующий матч «Амур» проведёт в гостях — команда выйдет на лёд против «Адмирала» на «Фетисов-арене» во Владивостоке. Игра начнётся 6 февраля в 19:30 по хабаровскому времени.