В Хабаровске «Амур» разгромно проиграл «Сибири», пропустив пять шайб

Игра, состоявшаяся на «Платинум-арене» 4 февраля, началась для хозяев удачно — уже на первой минуте Броссо вывел «Амур» вперед. Однако это оказалось единственным успешным моментом для хабаровчан. Во втором периоде гости перехватили инициативу и забросили две шайбы. В третьем игровом отрезке «Сибирь» полностью доминировала, доведя счет до 5:1.