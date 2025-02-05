На Южном Урале 73-летняя бабушка подняла 8-килограммовую гирю 236 раз

«Единственное, чем я занималась, это лыжным спортом в школе, а гири никогда до этого не поднимала. Всю жизнь занимаюсь физическим трудом. Родители у нас тоже всю жизнь посвятили сельскому хозяйству, вот и мы с супругом идем по их стопам. Дою корову, заготавливаю сено, домашними делами занимаюсь — так руки и качаются. Вместо гирь у меня ведра», — рассказала женщина.