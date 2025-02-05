На Южном Урале 73-летняя бабушка подняла 8-килограммовую гирю 236 раз

В селе Большой Куяш состоялись соревнования по гиревому спорту в рамках проведения районного этапа Спартакиады среди сельских поселений.
«Среди участников особенно выделилась 73-летняя Сания Харрасова из села Усть-Багаряк, которая подняла 8-килограммовую гирю 236 раз. Ее выступление стало ярким примером того, как регулярная физическая активность и трудолюбие могут привести к впечатляющим результатам даже в зрелом возрасте», — сообщает газета «Знамя труда».
Отмечается, что пенсионерка никогда раньше не занималась гиревым спортом. Ее физическая подготовка — результат многолетнего физического труда и активного образа жизни.
«Единственное, чем я занималась, это лыжным спортом в школе, а гири никогда до этого не поднимала. Всю жизнь занимаюсь физическим трудом. Родители у нас тоже всю жизнь посвятили сельскому хозяйству, вот и мы с супругом идем по их стопам. Дою корову, заготавливаю сено, домашними делами занимаюсь — так руки и качаются. Вместо гирь у меня ведра», — рассказала женщина.
Подготовка к соревнованиям проходила в непростых условиях. Как отметил инструктор по спорту Раис Ахмадеев, из-за отсутствия инвентаря тренировки проводились с использованием лишь онлайн-видео, где изучалась техника подъема гирь.