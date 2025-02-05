Врач из Хабаровска удостоен медали Луки Крымского

Анатолий Таенков удостоен медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения. Заведующий отделением экстренной и консультативной медицинской помощи — врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории. В течение 12 лет руководил отделением анестезиологии и реаниматологии Центра медицины катастроф; с 2012 года возглавляет отделение экстренной и консультативной медицинской помощи.