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Врач из Хабаровска удостоен медали Луки Крымского

Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Правительство Хабаровского края

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награждённых заведующий отделением экстренной и консультативной медицинской помощи Хабаровского территориального центра медицины катастроф Анатолий Таенков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Анатолий Таенков удостоен медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения. Заведующий отделением экстренной и консультативной медицинской помощи — врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории. В течение 12 лет руководил отделением анестезиологии и реаниматологии Центра медицины катастроф; с 2012 года возглавляет отделение экстренной и консультативной медицинской помощи.

Награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС», в 2019 году стал победителем конкурса на получение Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час» в номинации «Легенда санитарной авиации».