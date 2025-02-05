Врач из Хабаровска удостоен медали Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награждённых заведующий отделением экстренной и консультативной медицинской помощи Хабаровского территориального центра медицины катастроф Анатолий Таенков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Анатолий Таенков удостоен медали Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения. Заведующий отделением экстренной и консультативной медицинской помощи — врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории. В течение 12 лет руководил отделением анестезиологии и реаниматологии Центра медицины катастроф; с 2012 года возглавляет отделение экстренной и консультативной медицинской помощи.
Награждён нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации, нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС», в 2019 году стал победителем конкурса на получение Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час» в номинации «Легенда санитарной авиации».