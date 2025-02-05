Календарь на 5 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Ранним утром в вагоне появились двое неизвестных в масках и с револьверами в руках. Они направились к дипломатическим курьерам. Нетте первым открыл огонь. Он тяжело ранил нападавшего, но сам получил пулю в сердце. А Махмасталь, несмотря на ранения, продолжал обороняться и заставил бандитов отступить. Он доставил почту до Риги, передал ее сотруднику советского посольства и только после этого согласился поехать в больницу.