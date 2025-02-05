Календарь на 5 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

5 февраля в России отмечают День эрудита, а также День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Русская православная церковь празднует Собор костромских святых. А по народному календарю сегодня Агафий-полухлебник. Какие еще даты приходятся на 5 февраля, кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и в мире 5 февраля.
* ~День эрудита~
День эрудита — неофициальный праздник, который отмечается преимущественно в России. Кто был инициатором этой даты и при каких обстоятельствах она появилась в календаре — не установлено. Известно только, что произошло это в 2004 или 2005 году.
День эрудита отмечают в библиотеках, школах, вузах. В этот день проводят квизы, викторины, интеллектуальные состязания с целью мотивировать людей к саморазвитию и получению новых знаний. Ведь эрудит — это человек, обладающий обширными познаниями, разносторонне образованный.
Вы можете отметить День эрудита семьей или в дружеской компании за интеллектуальными настольными играми, которые стали очень популярны. Одна из них так и называется — «Эрудит», многим эта игра известна под названием «Скрэббл» или «Словодел». Проверить ваши знания, осведомленность и сообразительность помогут такие игры, как «Почемуметр», «Персонометр», «Что из этого», «Битва слов» и другие.
* ~День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей~
Дипломатические курьеры — это сотрудники МИД, сопровождающие дипломатическую почту. При исполнении обязанностей дипкурьер пользуется правом личной неприкосновенности на основе дипломатического иммунитета. Тем не менее, в истории произошел трагический инцидент, который послужил поводом для учреждения дня памяти.
5 февраля 1926 года в поезде, следовавшем из Москвы в Ригу, был убит дипломатический курьер Народного комиссариата иностранных дел СССР Теодор Нетте. Вместе со своим коллегой Иоганном Махмасталем он доставлял дипломатическую почту в Ригу и Берлин.
Ранним утром в вагоне появились двое неизвестных в масках и с револьверами в руках. Они направились к дипломатическим курьерам. Нетте первым открыл огонь. Он тяжело ранил нападавшего, но сам получил пулю в сердце. А Махмасталь, несмотря на ранения, продолжал обороняться и заставил бандитов отступить. Он доставил почту до Риги, передал ее сотруднику советского посольства и только после этого согласился поехать в больницу.
Теодор Нетте был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. С тех пор 5 февраля чтят память всех дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как сообщили в МИД России, в скорбном списке 25 имен.
* ~День открытия «Дороги Победы»~
Почти сразу после прорыва 18 января 1943 года блокадного кольца вокруг Ленинграда началось строительство временной железнодорожной ветки, которая должна была соединить город с «большой землей». Дорога была построена в рекордный срок — за 17 дней. 5 февраля 1943 года ветка Поляны — Шлиссельбург протяженностью 33 км была готова. А уже 7 февраля в Ленинград прибыл первый поезд с ценным грузом — продовольствием и боеприпасами.
В годы войны у этой ветки было второе, негласное, название — «коридор смерти». Условия работы на дороге были тяжелейшими. Составы курсировали под бомбежками и обстрелами. Но значение «Дороги Победы» трудно переоценить: она помогла выжить сотням тысяч людей.
* ~Всемирный день «Нутеллы»~
«Нутелла» — известная всем любителям сладостей шоколадно-ореховая паста итальянского происхождения. Первая партия десерта была выпущена в 1946 году. Сегодня этот продукт знают во многих странах.
В 2007 году возникла идея устроить Всемирный день «Нутеллы». Праздник отмечают в Италии: в этот день проходят гулянья и дегустации блюд, приготовленных с использованием «Нутеллы». Кстати, в 2007 году журнал Forbes опубликовал рейтинг 10 простых идей, принесших миллиарды своим создателям. Возглавила этот список «Нутелла».
Церковные праздники 5 февраля.
* ~Собор Костромских святых~
Православный праздник в честь святых, связанных с Костромской епархией. Установлен в 1981 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена. В этот день вспоминают имена более 30 подвижников Костромской земли. Угодники Божии принесли в Костромской край строгое монашеское общежитие и утвердили здесь христианство, построили 18 монастырей, которые стали центрами духовной культуры края. Их иконы почитаются в костромских храмах.
Некоторые из них были учениками и сподвижниками преподобного Сергия Радонежского. Среди них преподобные Иаков Железноборовский — основатель Иаково-Железноборовского монастыря, Кирилл Белозерский — основатель Кирилло-Белозерского монастыря, Макарий Писемский — основатель Макариево-Писемского монастыря, Никита Костромской — основатель Богоявленского монастыря.
* ~День памяти Агаты Панормской (Палермской, Катанской, Сицилийской)~
У католиков день памяти этой святой приходится на 5 февраля, православные чтят память святой Агафии 18 февраля.
Святая Агафия (Агата) Панормская — христианская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых. Она родилась в знатной семье в Палермо или Катании. Родители воспитывали ее в истинном благочестии. Но император Деций, получивший власть в 249 году, стал жестоко преследовать христиан. Агата начала готовиться к мученической кончине.
Правитель области Квинтиан был расположен к юной христианке и решил отвлечь ее от веры. Он поместил девушку в дом беспутной вдовы-язычницы, где с утра и до ночи шло веселье. Такая жизнь не прельстила Агату. Рассердившись, Квинтиан подверг девушку пыткам и заключил в темницу. Там, по преданию, ее посетил апостол Петр, который залечил раны юной христианки.
Квинтиан предпринял еще одну попытку замучить Агату, но началось землетрясение. Девушку вернули в темницу, где она, возблагодарив Бога за силу и терпение, скончалась. Квинтиан вскоре поплатился за свои злодеяния. Он отправился в Палермо, во время переправы упал в воду и утонул.
Когда на острове Сицилия началось извержение вулкана Этны, жители взяли одежду из гробницы святой Агафии и держали ее против огня. Извержение прекратилось. А святая с тех пор почитается как помощница в бедствиях от огня.
Народные праздники и приметы 5 февраля.
* Агафий-полухлебник.
Этот праздник считался на Руси днем домашних хлопот. Было принято наводить порядок в закромах и проверять, сколько зерна осталось. Если запасов не меньше половины — голод людям не грозил. Отсюда и название «полухлебник». Также в традициях праздника — уборка в доме. Нужно было помыть полы, вымести мусор.
Хозяйки готовили в этот день пироги с курицей как символ плодородия. Обязательно в этот день нужно было угостить сирот и нуждающихся. На Агафия-полухлебника нельзя было лениться. А еще — отказывать другим в их просьбах, это могло привести к неудачам в делах.
* Приметы.
В этот день проверяли толщину снежного покрова на полях, а также наблюдали за поведением птиц и зверей. Согласно приметам, если снега много, будет богатый урожай. Синицы громко кричат утром — к морозу. Белки скачут по деревьям — к оттепели.
Какие исторические события произошли 5 февраля.
* 62 г. — сильное землетрясение в Помпеях, описанное в «Анналах» Тацита. Почти все постройки в городе были повреждены. Часть из них так и стояла без ремонта, пока 24 августа 79 года в результате извержения Везувия город не исчез с лица земли.
Дни рождения 5 февраля.
5 февраля 1836 года родился Николай Добролюбов, русский литературный критик, поэт и публицист, один из руководителей журнала «Современник», ставшего знаковым явлением русской литературной жизни середины XIX века.
5 февраля 1878 года родился Андре Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании.
5 февраля 1924 года родился Александр Матросов, рядовой стрелкового полка, Герой Советского Союза. Он погиб в 1943 году, когда ему было 19 лет, закрыв грудью амбразуру немецкого дзота и дав возможность бойцам своего взвода совершить атаку опорного пункта. Подвиг Матросова стал символом мужества и воинской доблести.
Кто отмечает дни рождения.
63 года исполняется актеру театра и кино, певцу, диктору телевидения, народному артисту РФ Виктору Ракову.
40 лет празднует португальский футболист, чемпион Европы (2016), лучший бомбардир в истории национальных сборных Криштиану Роналду.
33 года отмечает бразильский футболист, олимпийский чемпион 2016 года Неймар.