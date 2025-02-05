Как страх раздела имущества приближает этот самый раздел

Нет, конечно, в самом факте покупки недвижимости до создания семьи еще нет ничего странного. Люди могут просто решать свой жилищный вопрос, не думая вовсе ни о каких матримониальных перспективах. Надо ведь людям где-то жить. И если кто-то чувствует, что готов вписаться в кредит на несколько лет в одиночку, то и здорово. Тут можно только позавидовать смелости человека и пожелать ему удачи. И если этот герой через 3−5 лет встретит родную душу, захочет семью, детей, тоже прекрасно — уже есть где расположиться. А если и у избранника в анамнезе уже лет семь как своя ипотека имеется, вообще чудесно. Значит, встретились два взрослых, ответственных гражданина, которые вместе могут позволить себе гораздо больше, чем поодиночке. Хорошая, здоровая история. И совсем ни капельки не страшная, потому что если все же у ребят общее кино не получится, то они просто разделят совместно нажитое, и еще каждый останется при своем. Разойдутся спокойно и пожелают друг другу счастья.