На обустройство ещё двух тротуаров в Калининграде выделили 27,8 млн рублей

Ранее в Калининграде опубликовали список тротуаров для ремонта в 2025 году. В городском бюджете на работы заложили 250 миллионов рублей, ещё столько же пообещали добавить из региональной казны. В перечень также вошли участки на улицах Тюленина, Кирпичной, Машиностроительной, проспекте Мира и другие.