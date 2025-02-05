На обустройство ещё двух тротуаров в Калининграде выделили 27,8 млн рублей

На обустройство ещё двух тротуаров в Калининграде выделили 27,8 миллиона рублей. Власти готовятся объявить аукционы по выбору подрядчиков. Финансирование рассчитано на 2025 год. Информацию об этом опубликовали на сайте областного «Центра торгов».
Специалистам предстоит привести в порядок тротуар на участке улицы Севастьянова от Пролетарской до Иванникова. На эти цели выделили 25,4 миллиона рублей. Подрядчикам также предстоит обустроить тротуар на улице Ленинградской от Голикова до Гоголя. Работы оценили в 2,4 миллиона рублей.
Ранее в Калининграде опубликовали список тротуаров для ремонта в 2025 году. В городском бюджете на работы заложили 250 миллионов рублей, ещё столько же пообещали добавить из региональной казны. В перечень также вошли участки на улицах Тюленина, Кирпичной, Машиностроительной, проспекте Мира и другие.