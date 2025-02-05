В России с 5 февраля ужесточают контроль за иммигрантами

Полицейским новый «режим высылки» облегчил выявление нелегалов, теперь силовики могут входить в помещения и на земельные участки, где, предположительно, находятся незаконные иммигранты. Чтобы установить их местонахождение, правоохранители могут использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем и средств распознавания лиц. Но пока все это в теории. Силовики признаются, что не очень представляют, как это будет работать на практике, и что изменится в их повседневной работе. ~ К примеру участковые, которым и предстоит обходить квартиры в поисках нелегалов, никаких подробных указаний еще не получали~, рассказал источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах.