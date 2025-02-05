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Долгожителя из Хабаровска поздравили сотрудники администрации

Владимир Хамуев родился в 1935 году.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Хабаровска поздравили долгожителя Владимира Хамуева. Ему исполнилось 90 лет: мужчина родился 2 февраля 1935 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Владимир Тимофеевич окончил Сахалинское высшее морское училище и Сахалинский морской колледж в Невельске. 25 лет он работает в городском ЗАГСе. Он устроился туда дворником сразу после выхода на пенсию.

«Местные называют меня “дворник — один на всю округу”. Я стараюсь не проходить мимо, если где-то нужен. Тяжелой работы не боюсь, стараюсь следить, чтобы на улицах всегда был порядок», — поделился мужчина.

От имени мэра города его поздравил заместитель главы, управляющий делами администрации, курирующий деятельность ЗАГСа Александр Демидов. Он отметил, что Владимир Тимофеевич — пример для подражания и поблагодарил его за труд и преданность.

Также именинника поздравили сотрудники ЗАГСа и коллеги.

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