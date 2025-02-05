Долгожителя из Хабаровска поздравили сотрудники администрации

В администрации Хабаровска поздравили долгожителя Владимира Хамуева. Ему исполнилось 90 лет: мужчина родился 2 февраля 1935 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Владимир Тимофеевич окончил Сахалинское высшее морское училище и Сахалинский морской колледж в Невельске. 25 лет он работает в городском ЗАГСе. Он устроился туда дворником сразу после выхода на пенсию.
«Местные называют меня “дворник — один на всю округу”. Я стараюсь не проходить мимо, если где-то нужен. Тяжелой работы не боюсь, стараюсь следить, чтобы на улицах всегда был порядок», — поделился мужчина.
От имени мэра города его поздравил заместитель главы, управляющий делами администрации, курирующий деятельность ЗАГСа Александр Демидов. Он отметил, что Владимир Тимофеевич — пример для подражания и поблагодарил его за труд и преданность.
Также именинника поздравили сотрудники ЗАГСа и коллеги.