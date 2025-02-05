Повар из Нижнего Новгорода пришёл в новый сезон кулинарного шоу Ивлева

Нижегородский повар станет участником нового сезона телешоу «Молодые ножи» с Ивлевым (16+). Выпуск с нижегородцем выйдет на телеканале «Пятница!» 5 февраля.
Цель кулинарного реалити-шоу «Молодые ножи» — отыскать молодые таланты в кулинарии в возрасте от 16 до 30 лет и превратить их в новые звезды ресторанного бизнеса, достойных звезд «Мишлен».
В новом выпуске шоу зрители увидят 23-летнего Дениса Маресова из Нижнего Новгорода. Четыре года он посвятил работе в ресторанной индустрии, специализируясь на итальянской, американской и средиземноморской кухнях.
Денис Маресов будет соревноваться за победу с пятью другими поварами из других регионов России. Тот, кто сможет превзойти остальных участников по таланту и вкусу своих блюд, получит золотой шеф-нож от Константина Ивлева.
В оценке блюд участников Константину Ивлеву будут помогать звездные дегустаторы. В этом выпуске оценивать блюда участников будет телеведущий Дмитрий Шепелев.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что повар из Кулебак покинула проект «Битва шефов».