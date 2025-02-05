В правительстве Красноярского края произошли кадровые изменения

Из министерства экологии уволен замминистра Александр Байков, который отвечал за обращение с отходами. По собственной инициативе ушел с поста Юрий Демидов, руководитель службы по надзору за техсостоянием самоходных машин. На его место временно назначена его заместитель Ксения Поплюева.