В правительстве Красноярского края произошли кадровые изменения

В правительстве Красноярского края вновь произошли кадровые изменения. Так, сменила работу Елена Цитович — она была заместителем министра строительства и ЖКХ, а теперь перешла работать в Заксобрание края.
Из министерства экологии уволен замминистра Александр Байков, который отвечал за обращение с отходами. По собственной инициативе ушел с поста Юрий Демидов, руководитель службы по надзору за техсостоянием самоходных машин. На его место временно назначена его заместитель Ксения Поплюева.
Валентина Куликова назначена заместителем министра экологии, начальником отдела охраны окружающей среды. Эта должность была вакантна с августа 2024 года после ухода по собственному желанию предыдущего зама, сообщает издание Newslab.ru.
И еще одно назначение: временным руководителем управлением внешних связей губернатора назначена Оксана Царева. До этого она была заместителем у Ольги Коростелевой, которая теперь возглавила Корпорацию развития Енисейской Сибири.