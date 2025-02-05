Эксперт Наумов: открытие года квантовой науки в ЮНЕСКО важно для ее популяризации

Специалист в области оптики и спектроскопии подчеркнул, что научные революции в мире происходят постоянно и Россия по ряду направлений находится в авангарде. И большое внимание в России сейчас придается именно популяризации фундаментальных наук. «Мы планируем привлечь внимание как к мероприятиям, которые РАН, наши научные институты и университеты проводят у нас в стране, так и к международным мероприятиям. Это обязательно будет проводиться под флагами Года квантовой науки и технологий. Мы также будем проводить несколько специализированных мероприятий, опять-таки обозначая принадлежность к этому году», — добавил Наумов.