Эксперт Наумов: открытие года квантовой науки в ЮНЕСКО важно для ее популяризации

ПАРИЖ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Открытие года квантовой науки и технологий, состоявшееся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, ознаменовало важный этап на пути развития этого научного направления и позволит активизировать работу по его популяризации в обществе. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук (РАН) Андрей Наумов, вместе с другими коллегами из России прибывший в Париж для участия в этой церемонии.
«На самом деле это направление уже давно заслужило такой отметки. В этом году мы отмечаем 100 лет с момента появления квантовой науки и Международный год квантовой науки и технологий — это очень важный этап. На прошедшей во вторник здесь лекции нобелевский лауреат Ален Аспе произнес очень важную вещь: ученым, которые занимаются серьезной фундаментальной наукой, важно доносить информацию до людей, объяснять, каким образом она приходит в нашу обычную жизнь», — рассказал он.
В качестве примера собеседник агентства привел мобильный телефон, в котором практически каждая часть, от микроэлектроники до материалов и оптики, построена на инструментах, которые появились благодаря развитию квантовой механики. «И здесь, на открытии Года квантовой науки и технологий, мы предвосхищаем то, что будет в будущем, потому что считается, что первая квантовая революция уже произошла, и мы находимся на пороге второй квантовой революции», — добавил он.
Популяризация науки.
Специалист в области оптики и спектроскопии подчеркнул, что научные революции в мире происходят постоянно и Россия по ряду направлений находится в авангарде. И большое внимание в России сейчас придается именно популяризации фундаментальных наук. «Мы планируем привлечь внимание как к мероприятиям, которые РАН, наши научные институты и университеты проводят у нас в стране, так и к международным мероприятиям. Это обязательно будет проводиться под флагами Года квантовой науки и технологий. Мы также будем проводить несколько специализированных мероприятий, опять-таки обозначая принадлежность к этому году», — добавил Наумов.
Важную роль в этом процессе сыграет ЮНЕСКО, которая будет продвигать эти мероприятия через свои интернет-ресурсы. Также им будут посвящены публикации в ряде российских научных изданий, включая «Известия Российской академии наук: серия физическая», журнал «Фотоника», издающийся на русском языке в России и на английском в других странах.
«Естественно, задачи популяризации сейчас очень актуальны, и нужно начинать эту работу еще со школы. То есть общаться со школьниками со старших классов, приглашать их в лаборатории, устраивать экскурсии, открывать популярные лекции, какие-то квесты, квизы и так далее, чтобы школьники уже, так сказать, выбирая дальнейший путь, куда им пойти, в какие вузы поступать, они уже были заинтересованы именно естественно-научными направлениями, чтобы у них горели глаза, чтобы им было интересно», — добавил директор Казанского научного центра Российской академии наук Алексей Калачёв.
Международное мероприятие.
Открытие года квантовой науки и технологий проходит в ЮНЕСКО 4 и 5 февраля, в нем принимают участие чиновники, ведущие научные работники и нобелевские лауреаты со всего мира. «ЮНЕСКО стремится вдохновить следующее поколение ученых, занимающихся квантовыми технологиями, и мобилизовать тысячи научных, государственных и частных партнеров из 194 стран для решения насущных глобальных проблем, таких как изменение климата, общественное здравоохранение и цифровое равенство», — заявили в пресс-службе международной организации.
Параллельно с мероприятием будет работать выставка, посвященная Международному году квантовой науки и технологий. Посетители смогут ознакомиться с передовыми экспозициями, демонстрирующими прорывы в квантовой науке, инновационные приложения и будущие возможности.