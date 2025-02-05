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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыплаты зарплаты морякам в Крыму

Моряки в Крыму девять месяцев не получают зарплату.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России, ознакомившись с распространенными в социальных медиа сообщениями о том, что моряки нескольких морских судов в Крыму уже девять месяцев не получают заработную плату, распорядился начать расследование.

Следственные органы по Республике Крым и Севастополю начали доследственную проверку по факту невыплаты заработной платы, что подпадает под действие статьи Уголовного кодекса.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и подготовить отчет по результатам проверки, учитывая сведения, содержащиеся в публикации.