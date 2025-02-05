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Госавтоинспекция Челябинска предупредила о проведении спецрейда

Госавтоинспекция Челябинска предупредила о проведении спецрейда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На территории города 7 февраля 2025 года пройдет профилактическое мероприятие “Автокресло, ремень безопасности”», — говорится в объявлении.

В пятницу экипажи ДПС уделят пристальное внимание водителям, которые перевозят детей в детсады и школы.

Ведомство напомнило, перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Школьники с 7 до 11 лет включительно — также, но допустимо использовать ремни безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием ДУУ.