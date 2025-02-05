Владельцам маломерных судов в Татарстане ограничили скорость

Документ также устанавливает конкретные сроки навигационного периода для маломерных судов — теперь они могут эксплуатироваться с 25 апреля по 1 ноября. Однако эти ограничения не касаются транспорта, используемого государственными органами и организациями, а также судов на воздушной подушке или особой конструкции, способных передвигаться как по воде, так и по льду.