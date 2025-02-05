Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое — АТОР

Председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук ранее сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет. По его словам, бронь на майские праздники уже достигла 27%, а на лето — 33%.