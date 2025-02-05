Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое — АТОР

«Сейчас мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причем туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым», — приводят РИА Новости слова главы организации.
По словам Ломидзе, также наблюдается высокий спрос на отдых в Анапе, наибольшей популярностью пользуются туры на июль и август.
Председатель комитета крымского парламента по курортам и туризму Роман Тихончук ранее сообщил, что опасений в преддверии курортного сезона в Крыму в 2025 году на данный момент нет. По его словам, бронь на майские праздники уже достигла 27%, а на лето — 33%.
Российский сервис бронирований Твил. Ру проинформировал, что Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория вошли в рейтинг популярных направлений для раннего бронирования на лето.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что в летний сезон в республике работает более 1100 объектов размещения, в том числе парки, музеи, объекты показа различной направленности. По его словам, все они ведут подготовку к приему гостей, проводят ремонтные работы, повышают квалификацию сотрудников, обучают новый персонал, продолжается работа и по укреплению берега.