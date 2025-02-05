720 многодетных семей из Иркутской области спросят о доходах

В этом году специалисты изучат доходы населения Иркутской области. Особенное внимание уделят многодетным семьям. Благодаря полученной информации будет рассчитан их уровень бедности, сообщают в Иркутскстате.
— Первый раунд обследования намечен на период с 5 по 20 февраля 2025 года. На территории Приангарья будет опрошено 720 многодетных семей, — говорят специалисты.
Опрос пройдет в Иркутске, а также в городах: Ангарск, Байкальск, Бодайбо, Братск, Железногорск-Илимский, Зима, Шелехов, Нижнеудинск, Саянск, Тайшет, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово. Также опросят население и в двух райцентрах (Усть-Уда и Усть-Ордынский), поселке Баклаши Шелеховского района. Вопросы зададут и проживающим в ряде сел и деревень: Карлук и Хомутово (Иркутский район), Казачинское (Казачинско-Ленский), Олонки (Боханский район).
Вопросы зададут специально подготовленные интервьюеры. При себе у каждого из них должны быть удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт.
Напомним, 4 февраля в гимназии Усолья-Сибирского 12-летний ученик ударил в лицо педагога. По предварительной информации, все началось с конфликта между одноклассниками. Учитель вывела одного из участников ссоры в коридор, чтобы отвести к директору, но шестиклассник вышел из себя и набросился на женщину. Следком и прокуратура проводят проверку.