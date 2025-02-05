Некоторые любят прохладнее. Какие сезонные инфекции «гуляют» по Крыму?

Не новое заболевание, а довольно хорошо известное специалистам. Просто именно сейчас оно вышло «в люди».
Раз в шесть лет.
Как сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Гудзь, после длинных январских каникул заболеваемость снова пошла вверх. «Но на пике эпидемии мы не находимся, — сообщила она. — Скорей всего, в ближайшие две-три недели заболеваемость будет нарастать — это может случиться где-то в середине февраля, хотя прогнозировать трудно».
Никуда не делся коронавирус, но заболевших немного. В Крыму по-прежнему «гуляет» штамм, получивший название «Омикрон». Почти всегда он протекает в легкой форме, летальных исходов не было.
С пневмониями же ситуация такая: рост по ним был отмечен в прошлом году, микоплазменная регистрировалась с декабря, тогда ее удельный вес среди прочих составлял 6%. Для каждого микроорганизма, в том числе бактерий и вирусов, обычна определенная цикличность. Для РФ, например, характерно то, что рост микоплазменной пневмонии происходит каждые 4−6 лет.
Сейчас ситуация, заверила Виктория Гудзь, не вызывает большой озабоченности. Тем не менее, отметила она, эпидсезон идет, вирусы любят погоду прохладнее — а Крым как раз накрывает похолодание.
Что же до гриппа, то особенность этого сезона — состав «атакующих». В прошлом году 90% на Крымском полуострове распространялся, в основном вирус А штамм Н3N2 — он же «гонконгский». В этом — опять А, но уже разновидность Н1N1, «свиной». А также вирус В. Еще регистрируются единичные находки прошлогоднего «гонконгского гостя».
«Корона» — редкая.
В больницы, как рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава РК Светлана Усова, поступают, в основном, дети трех-семи лет. Школьники, как правило, лечатся дома, и у них сезонные инфекции протекают в легкой форме. У маленьких пациентов стационаров регистрируют чаще ОРВИ и микоплазменную пневмонию, коронавирус — в единичных случаях.
«В первые сутки заболевания почти никто не поступает в стационар, мамы надеются справиться с болезнью дома, — констатирует Светлана Усова. — Но вот если после трех дней никакие средства не помогают, улучшения не наступает, надо обращаться за помощью в инфекционный стационар».
К прививкам от гриппа и коронавируса большинство крымчан относится адекватно. И понимают, что эта мера может если не стопроцентно уберечь от болезни, то смягчить ее течение. Но многие хватаются за другую панацею — биологически активные добавки (БАД), которые якобы и иммунитет закалят, и от заражения спасут.
«Если человек на регулярной основе принимает какие-то лекарства и хочет добавить БАДы, ему обязательно стоит посоветоваться с лечащим врачом, — считает главный врач ГБУЗ РК “Центр общественного здоровья и медицинской профилактики” Владимир Мещеряков. — Необходимо выяснить, как они будут сочетаться, например, с сахароснижающими препаратами или средствами для стабилизации артериального давления».
Ну, и в очередной раз специалисты предостерегают от самолечения антибиотиками и противовирусными препаратами. Сезонные инфекции «стартуют» с похожими симптомами, определить, с кем предстоит бороться, может только врач.
Справка
Микоплазменная пневмония названа по имени бактерии-возбудителя. От заражения до проявления заболевания может пройти 12−14 дней. Симптомы развиваются медленно, один из характерных — продолжительный неослабевающий кашель. Ухудшение может наступить резко. Пневмония может сочетаться с плевритом, возможны осложнения. Возбудитель заболевания передается по воздуху во время чихания, кашля, при разговоре.