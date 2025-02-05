Некоторые любят прохладнее. Какие сезонные инфекции «гуляют» по Крыму?

Что же до гриппа, то особенность этого сезона — состав «атакующих». В прошлом году 90% на Крымском полуострове распространялся, в основном вирус А штамм Н3N2 — он же «гонконгский». В этом — опять А, но уже разновидность Н1N1, «свиной». А также вирус В. Еще регистрируются единичные находки прошлогоднего «гонконгского гостя».