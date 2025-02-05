Эксперты отметили интерес Запада к сотрудничеству с РФ в квантовой науке

ПАРИЖ, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Ученые западных институтов, несмотря на политическое давление, проявляют большой интерес к сотрудничеству с коллегами из России в области квантовой науки. В этом убедились российские ученые, принявшие участие в мероприятии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), посвященном открытию Года квантовой науки и технологий.
«Сегодня мы видим яркий пример того, что западные коллеги на самом деле хотят работать в том числе и с нами, и нас сюда пригласили, и многие коллеги, с которыми мне удалось поговорить, они заинтересованы в том, чтобы сотрудничество продолжалось», — констатировал научный директор Российского квантового центра (РКЦ), руководитель его группы «Квантовые симуляторы и интегрированная фотоника» Алексей Акимов.
Профессор Российской академии наук (РАН) Андрей Наумов, также принявший участие в мероприятии ЮНЕСКО в Париже, открывшемся во вторник, подтвердил, что роль российский квантовой науки высоко оценивается международным научным сообществом. «Коллеги за рубежом по мере возможности продолжают с нами работать. Хотя бы не только в рамках совместных работ фундаментальных, но и при работе в различных международных сообществах. Например, Международная комиссия по оптике, которую мы сейчас представляем вместе с Российской академией наук», — сказал он.
Собеседники агентства подтвердили, что на Западе существуют серьезные политические барьеры, которые сильно мешают научному сотрудничеству, создавая среди прочего проблемы с участием в конференциях и публикацией статей. Вместе с тем Акимов отметил, что на восточном направлении никаких барьеров нет и ведется весьма плодотворная работа. «Мы активно работаем с Китаем, мы активно работаем с Индией, с Арабскими Эмиратами. Многие из них для нас новые, но сотрудничество активно развивается, и мы стараемся их развивать больше и строить новую сеть контактов, которая помогает нам двигаться вперед», — сказал Акимов.
«Сейчас же мы получили достаточно достойное посещение мероприятия благодаря совместной слаженной работе секретариата ЮНЕСКО, российских профильных министерств и ведомств и постпредства России при ЮНЕСКО, — сказал Наумов. — Мероприятия, подобные сегодняшним, как раз направлены на то, чтобы разрушать эти стены. И показывать, что именно язык науки — это язык, способный преодолеть разобщенность в мире. Кстати говоря, здесь вот сразу несколько нобелевских лауреатов тоже об этом говорили, что, именно объясняя важность развития фундаментальной науки и соответствующей технологии, мы можем людям доносить информацию о том, что мир един, что мы вместе должны решать глобальные проблемы, преодолевая разобщенность».
Общие интересы.
Акимов рассказал, что в России разрабатывается несколько квантовых компьютеров на разных платформах и есть первые рабочие образцы. Среди перспективных направлений — полиритонные квантовые компьютеры, где пока российские ученые «только в начале пути». «Это только начальные разработки, но здесь у России лидерство, поскольку в мире таких разработок просто нет. И люди только пытаются догонять», — сказал он.
«Спектр интересов в области квантовых технологий что в России, что на Западе, он примерно одинаков. Есть магистральные направления, такие как квантовые вычисления, квантовая связь, квантовая сенсорика, метрология, и все крутится вокруг них. В целом если посмотреть на все более широко, то, как правило, речь идет о создании этих крупных консорциумов, где каждая организация берет на себя какую-то часть работы и в целом покрывает, каждый консорциум покрывает неширокий спектр задач по развитию этих направлений», — рассказал директор Казанского научного центра Российской академии наук Алексей Калачев.
Он напомнил, что в 2019 году в России были учреждены две дорожные карты по развитию квантовых вычислений и коммуникаций. В области квантовых вычислений развиваются несколько платформ, включая оптические, ионные, сверхпроводниковые квантовые компьютеры, компьютеры на холодных атомах, рассказал ученый. В области квантовых коммуникаций он отметил работу над магистральными квантовыми сетями. По его словам, планируется большой проект по запуску спутника и реализации космической квантовой связи, ведутся проекты по созданию квантовых повторителей. «На ближайшие пять лет сейчас эти дорожные карты переутверждаются и переформатируются», — добавил Калачев.
Год квантовой науки и технологий.
Открытие Года квантовой науки и технологий прошло в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО во вторник, мероприятия завершатся в среду, в них принимают участие чиновники, ведущие научные работники и нобелевские лауреаты со всего мира. С российской стороны в мероприятиях приняли участие Алексей Акимов, Алексей Калачев, Андрей Наумов, научный директор и руководитель группы «Теория многих тел» РКЦ Георгий Шляпников, научный сотрудник троицкого филиала Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Максим Гладуш.
«ЮНЕСКО стремится вдохновить следующее поколение ученых, занимающихся квантовыми технологиями, и мобилизовать тысячи государственных и частных научных партнеров из 194 стран для решения насущных глобальных проблем, таких как изменение климата, общественное здравоохранение и цифровое равенство», — заявили в пресс-службе международной организации.
Параллельно с мероприятием будет работать выставка, посвященная Году квантовой науки и технологий. Посетители смогут ознакомиться с передовыми экспозициями, демонстрирующими прорывы в квантовой науке, инновационные приложения и будущие возможности.