Эксперты отметили интерес Запада к сотрудничеству с РФ в квантовой науке

«Сейчас же мы получили достаточно достойное посещение мероприятия благодаря совместной слаженной работе секретариата ЮНЕСКО, российских профильных министерств и ведомств и постпредства России при ЮНЕСКО, — сказал Наумов. — Мероприятия, подобные сегодняшним, как раз направлены на то, чтобы разрушать эти стены. И показывать, что именно язык науки — это язык, способный преодолеть разобщенность в мире. Кстати говоря, здесь вот сразу несколько нобелевских лауреатов тоже об этом говорили, что, именно объясняя важность развития фундаментальной науки и соответствующей технологии, мы можем людям доносить информацию о том, что мир един, что мы вместе должны решать глобальные проблемы, преодолевая разобщенность».