Вопрос о ремонте СКК Блинова в Омске могут решить в ближайшие три года

«Цена вопроса — около 2 млрд рублей. Понятно, что в бюджет 2025 года мы вряд ли попадем, но зампред дал поручение Министерству спорта внимательно изучить наше предложение. Продолжим работу с Минспортом, чтоб в рамках действующей бюджетной трехлетки мы получили средства на ремонт», — рассказал Смолин.