Вопрос о ремонте СКК Блинова в Омске могут решить в ближайшие три года

Вопрос о ремонте обсудили депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Олег Смолин встретился с заместителем председателя правительства накануне, 4 февраля, в Москве.
Депутат по согласованию с губернатором Омской области Виталием Хоценко передал федеральному чиновнику письмо по запросу на капитальный ремонт СКК имени Блинова.
«Цена вопроса — около 2 млрд рублей. Понятно, что в бюджет 2025 года мы вряд ли попадем, но зампред дал поручение Министерству спорта внимательно изучить наше предложение. Продолжим работу с Минспортом, чтоб в рамках действующей бюджетной трехлетки мы получили средства на ремонт», — рассказал Смолин.
Вопрос с ремонтом заброшенного СКК остро встал с 2020 году. Тогда спорткомплекс был закрыт по требованию прокуратуры из-за нарушений правил безопасности. Теперь же вопрос о финансировании может быть решен на федеральном уровне.
Ранее мы писали, что в Омской области желающим больше не дают льготную ипотеку.