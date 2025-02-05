Ограничение движения ввели в Слюдянском и Шелеховском районах 5 февраля

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов ввели в Слюдянском и Шелеховском районах из-за погодных условий. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Речь идет об участке с 26 по 100 км федеральной автодороги Р-258 «Байкал». Там ведется очистка проезжей части от снега и противогололедная обработка. Движение на месте регулируют полицейские.
Водителей просят быть предельно внимательными.
Напомним, непогода принесла множество хлопот иркутским энергетикам. В ночь на 5 февраля из-за штормового ветра в сетях «Облкоммунэнерго» отключались 25 линий электропередачи и 317 трансформаторных подстанций.