Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в медучреждениях ввели карантин

В медицинских учреждениях Дона ввели карантин по гриппу.
Источник: Комсомольская правда

В медучреждениях Ростовской области ввели карантин по гриппу. Об этом сообщили на сайте регионального Роспотребнадзора.

Карантин ввели в медучреждениях и учреждениях соцзащиты населения с круглосуточным пребыванием. Так, нельзя посещать людей в стационарных отделениях в больницах и соцучреждениях. Исключением является только персонал. Для самих работников ввели противоэпидемические меры — ношение масок, измерение температуры несколько раз в день и при проявлении первых признаков болезни, — изоляция.

Отметим, что в поликлиниках прием пациентов с признаками ОРВИ будет проходить отдельно.