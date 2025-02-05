В Ростовской области в медучреждениях ввели карантин

Карантин ввели в медучреждениях и учреждениях соцзащиты населения с круглосуточным пребыванием. Так, нельзя посещать людей в стационарных отделениях в больницах и соцучреждениях. Исключением является только персонал. Для самих работников ввели противоэпидемические меры — ношение масок, измерение температуры несколько раз в день и при проявлении первых признаков болезни, — изоляция.