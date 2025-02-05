«Это и руководители министерств и ведомств». Генпрокурор Беларуси сказал, что более 900 человек привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в 2024 году

Он уточнил, что в 2024 году удалось сработать на уровне 2023 года, однако были свои особенности. Генпрокурор пояснил, что были изменены подходы и сконцентрировано внимание на стратегических областях в первую очередь: промышленность, органы власти и управления, лесная отрасль, сельское хозяйство. По его словам, были обнаружены факты системной коррупции.