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«Это и руководители министерств и ведомств». Генпрокурор Беларуси сказал, что более 900 человек привлекли к уголовной ответственности за коррупцию в 2024 году

Генпрокурор: 900 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в интервью телеканалу «Беларусь 1» сообщил, что более 900 человек привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления в 2024 году.

Он уточнил, что в 2024 году удалось сработать на уровне 2023 года, однако были свои особенности. Генпрокурор пояснил, что были изменены подходы и сконцентрировано внимание на стратегических областях в первую очередь: промышленность, органы власти и управления, лесная отрасль, сельское хозяйство. По его словам, были обнаружены факты системной коррупции.

— К уголовной ответственности за коррупционные преступления в прошлом году привлечено более 900 лиц, в том числе 15 человек, которые занимают ответственное положение, — обратил внимание Андрей Швед.

Вместе с тем он заметил:

— Напомню, это и руководители министерств и ведомств (в том числе бывший заместитель министра энергетики Михадюк), и многие другие должностные лица, директора крупных предприятий.

Тем временем генпрокурор Швед сказал о продлении работы комиссии по возвращению беглых: «Было рассмотрено 241 заявление, 19 человек вернулись в Беларусь».

Ранее генпрокурор Швед заявил, что уровень преступности достиг исторического минимума в Беларуси.