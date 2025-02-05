Как тёплая зима повлияла на фауну Воронежа?

На полчища крыс жалуются сотрудники фирм, студенты вузов и жители многоэтажек. И это только начало. Учёные прогнозируют, что из-за аномально тёплой зимы нас также ждёт нашествие клещей и комаров.
Подробности — в материале «АиФ-Воронеж».
Не холодно и не голодно.
В самом центре города у фармфакультета ВГУ образовался целый «крысополис» — многочисленных грызунов можно увидеть даже среди бела дня. С наступлением сумерек они и вовсе чувствуют себя хозяевами жизни — смело носятся по контейнерным площадкам и даже залазят на деревья. То, что грызуны давно здесь обжились, видно по многочисленным норам. Сначала студенты крыс, видимо, пугались, теперь почти привыкли к «соседям». Обосновались хвостатые и в близлежащих заброшенных гаражах.
Помимо центра города, крысиные полчища в эту зиму были замечены на рынке на улице Жукова, а также на остановках общественного транспорта в Советском районе. Очевидцы публиковали в сети видео, где можно рассмотреть, как крупные особи бегают под скамейкой остановочного павильона, а также забираются в мусорные баки.
Эксперты уверяют: такого роста популяции серой крысы не было давно. И именно высокие температуры привели к небывалому росту численности этого вида.
«Обычно в холодные годы старые и больные крысы, а также их детёныши гибнут от морозов. В этом же сезоне для них сложились очень благоприятные условия — стоит тёплая погода, в доступности огромное количество пищевых ресурсов и практически полное отсутствие хищников в виде беспризорных кошек, — считает кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и паразитологии ВГУ Евгений Аксёненко. — Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы городские службы обеспечивали своевременный вывоз мусора. Иначе вблизи пищевых отходов и отрытых мусорных баков крысы построят настоящие “крысиные города”, создав цепь подземных нор и убежищ. А ведь крысы — это переносчики блох и ряда опасных инфекций».
Грачи не улетели.
Капризы природы запустили и другие изменения в поведении диких животных. Причём, по мнению Евгения Аксёненко, в Воронеже это выражено даже больше, чем в области. Виной тому так называемый «эффект теплового острова», когда огромное количество зданий, дорог и других сооружений поглощает больше солнечного света и удерживает тепло, тем самым «нагревая» большие города.
«Например, в январе этого года мы наблюдаем нетипичную активность клещей и некоторых насекомых, которые из-за тёплой погоды и отсутствия снежного покрова просыпаются от зимнего сна, — отмечает учёный. — Это не значит, что будет их массовое пробуждение посреди зимы. Всё это — единичные случаи. Однако весной, вероятно, следует ожидать роста численности вредителей сельского и лесного хозяйства, некоторых кровососущих насекомых, а также клещей. Причина банальна — в холодные зимы многие из них погибают из-за низких температур».
Кроме того, по словам биолога, тёплые зимы помогают более успешно выживать и акклиматизироваться насекомым-инвайдерам — случайно завезённым из других стран с продуктами, товарами или посадочным материалом. Например, после Второй мировой войны по всему свету расселился хорошо всем известный колорадский жук. А за последние годы в наш регион проникли такие насекомые-интервенты, как ясеневая изумрудная узкотелая златка, уничтожившая почти все ясени, каштановая минирующая моль, из-за которой каштаны стояли с сухими листьями, сосновый семенной клоп, вредящий соснам, а также другие виды.
Реагируют на изменения климата и погоды также птицы и млекопитающие.
Известная картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели», символизирующая приход весны, уже не актуальна для наших мест.
«Дело в том, что часть популяции грачей вообще не улетает на юг из Центральной России, а остаётся зимовать. Этому способствуют тёплые зимы и обилие пищи на мусорках и помойках. Это особенно хорошо видно утром, когда едешь на работу — многие высокие деревья усеяны сотнями грачей, которые на них ночуют», — поясняет Евгений Аксёненко.
Дошло до того, что этой зимой в воронежском зоопарке не могут уснуть медведи: косолапые пребывают в полудреме, не гуляют, но выходят из «берлоги» для приёма пищи. Сотрудники зоопарка уверяют, что это не первый случай такого поведения животных и, к счастью, оно не представляет опасности для здоровья.
В тему.
Нынешний январь оказался самым тёплым в Воронежской области за всю историю метеонаблюдений. Рекордными днями стали 8 и 9 января, когда столбики термометров поднимались до +7 ºС и +8,6 ºС соответственно. Ещё один рекорд случился 27 января — днём было до +3,9 ºС. До нынешнего года по среднемесячной температуре самым тёплым считался январь 2007-го: +0,1 °С.