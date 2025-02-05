Как тёплая зима повлияла на фауну Воронежа?

Кроме того, по словам биолога, тёплые зимы помогают более успешно выживать и акклиматизироваться насекомым-инвайдерам — случайно завезённым из других стран с продуктами, товарами или посадочным материалом. Например, после Второй мировой войны по всему свету расселился хорошо всем известный колорадский жук. А за последние годы в наш регион проникли такие насекомые-интервенты, как ясеневая изумрудная узкотелая златка, уничтожившая почти все ясени, каштановая минирующая моль, из-за которой каштаны стояли с сухими листьями, сосновый семенной клоп, вредящий соснам, а также другие виды.