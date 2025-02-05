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Задержан пассажир авиарейса Красноярск — Петропавловск-Камчатский за нарушение в самолете

Сотрудники транспортной полиции Камчатки задержали 24-летнего пассажира из Новосибирской области за курение на борту самолёта, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на УТ МВД России по ДФО.

Источник: KrasnodarMedia.su

Сотрудник службы авиационной безопасности сообщил в дежурную часть Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте, что один из пассажиров курил в туалете самолёта, летевшего из Красноярска в Петропавловск-Камчатский. Молодого человека доставили в дежурную часть камчатские транспортные полицейские. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 6.24 КоАП РФ.

Транспортная полиция напоминает, что курение табака, вейпов, электронных сигарет, систем нагревания табака и кальянов запрещено во всех общественных местах, включая все виды общественного транспорта. За это нарушение предусмотрена административная ответственность.