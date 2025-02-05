Задержан пассажир авиарейса Красноярск — Петропавловск-Камчатский за нарушение в самолете

Сотрудник службы авиационной безопасности сообщил в дежурную часть Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте, что один из пассажиров курил в туалете самолёта, летевшего из Красноярска в Петропавловск-Камчатский. Молодого человека доставили в дежурную часть камчатские транспортные полицейские. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье 6.24 КоАП РФ.