Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Игорь Кобзев встретился с главой Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадимом Яковенко.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В ходе совещания обсудили передачу федеральных земельных участков в собственность Иркутской области для развития туристско-рекреационного кластера «Байкальская слобода». Создание туристской территории «Байкальская слобода» около поселка Тальцы является частью проекта «Волшебный Байкал», входящего в новый федеральный проект по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». Этот проект, в свою очередь, является частью обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Пресс-служба главы региона уточняет, что мастер-план «Байкальская слобода» был разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. В рамках плана предусмотрено берегоукрепление, создание причальных сооружений и набережной, а также строительство объектов электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог.

Губернатор региона рассказал о результатах встречи, на которой Игорь Кобзев и Вадим Яковенко договорились о дальнейшем сотрудничестве. Это сотрудничество будет направлено на укрепление благоприятных условий для развития индустрии туризма в регионе.