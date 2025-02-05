Игорь Кобзев встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко

В ходе совещания обсудили передачу федеральных земельных участков в собственность Иркутской области для развития туристско-рекреационного кластера «Байкальская слобода». Создание туристской территории «Байкальская слобода» около поселка Тальцы является частью проекта «Волшебный Байкал», входящего в новый федеральный проект по созданию круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал». Этот проект, в свою очередь, является частью обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Пресс-служба главы региона уточняет, что мастер-план «Байкальская слобода» был разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. В рамках плана предусмотрено берегоукрепление, создание причальных сооружений и набережной, а также строительство объектов электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог.
Губернатор региона рассказал о результатах встречи, на которой Игорь Кобзев и Вадим Яковенко договорились о дальнейшем сотрудничестве. Это сотрудничество будет направлено на укрепление благоприятных условий для развития индустрии туризма в регионе.