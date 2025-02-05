Игорь Кобзев встретился с главой Росимущества Вадимом Яковенко

Пресс-служба главы региона уточняет, что мастер-план «Байкальская слобода» был разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. В рамках плана предусмотрено берегоукрепление, создание причальных сооружений и набережной, а также строительство объектов электроснабжения, водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог.