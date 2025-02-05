Новый заводской музей открывается в Екатеринбурге

Посетители смогут познакомиться с экспозициями, посвященными истории завода: «Послевоенные годы завода в пятилетках», «Вклад завода в атомную промышленность», «Соцгород Химмаш» — и другими. В залах музея представлены работы заводских художников, обширная коллекция редких изданий, уникальные экспонаты и макеты оборудования. В ноябре 2023 года в цехе № 40 состоялась торжественная церемония, во время которой была заложена капсула времени.