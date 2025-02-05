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Новый заводской музей открывается в Екатеринбурге

Обновленный музей истории «Уралхиммаша» открывают в Екатеринбурге.

Источник: ЕАН

В Екатеринбурге открывается обновленный музей истории завода «Уралхиммаш» в преддверии 83-летия предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Посетители смогут познакомиться с экспозициями, посвященными истории завода: «Послевоенные годы завода в пятилетках», «Вклад завода в атомную промышленность», «Соцгород Химмаш» — и другими. В залах музея представлены работы заводских художников, обширная коллекция редких изданий, уникальные экспонаты и макеты оборудования. В ноябре 2023 года в цехе № 40 состоялась торжественная церемония, во время которой была заложена капсула времени.

На территории завода можно увидеть тематические граффити. Экскурсии по корпоративному музею проводятся по предварительной записи по телефону: (343) 310−06−44.

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